Besi ziet chipmarkt verder afkoelen: minder orders machines vanuit China

Bij de ongeveer 10% omzetgroei die Besi in april nog voorzag, kwam de 5,7% toename tot €214 miljoen helemaal aan de onderkant van de bandbreedte uit. Voor het lopende kwartaal voorziet Besi een verdere daling van de omzet met 20 tot 30% als gevolg van een afkoelende markt en seizoensinvloeden. Het bedrijfsresultaat nam 12,4% toe tot €87,2 miljoen, wat de marge op 61% bracht.

De gemiddelde verwachting van analisten was dat Besi de 10% wel zou hebben gehaald. Ook de werkelijke omvang van de orderinstroom was over het voorbije kwartaal kleiner dan in doorsnee was ingeschat.

Krimpende orderstroom

De groei van de omzet en winst die Besi boekte was volgens president en ceo Richard Blickman ’in de eerste plaats te danken aan toegenomen leveringen voor smartphones uit het hogere segment, een toename van de brutomarge naar 61% als gevolg van een gunstigere productmix, een sterkere dollar en een 5% vermindering in operationele kosten’. „De orderstroom nam met €153,1 miljoen echter 25,2% af ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, vanwege een verslechterende markt, wereldwijd vertragende economische groei en voorzichtheid bij dé klant”, zei hij in het begeleidend persbericht.

Besi ziet met name Chinese klanten minder machines bestellen. De afname van de vraag wordt deels goedgemaakt door grotere belangstelling vanuit de chipmarkt die de automobielindustrie en krachtige zakelijke computers bedient.

Botsende ontwikkelingen

Volgens Blickman is het nog moeilijk om in te schatten of de verslechtering van de markt een tijdelijk of langduriger fenomeen zal blijken, ’gegeven de botsende economische, geopolitieke en sectorale ontwikkelingen’. De huidige marge van tussen de 60 en 62% denkt hij dankzij het flexibele productiemodel wel hoog te kunnen houden. In dat kader heeft Besi in de tweede helft van het afgelopen kwartaal afscheid genomen van 16% van zijn tijdelijke productiepersoneel.