Column: waterverbruik bedrijven gehalveerd, huishoudens blijven achter

Door Casper Burgering

Water is heerlijk verkoelend tijdens de warme zomer, maar volgens de overheid mag het wel wat minder om watertekorten te voorkomen. Ⓒ ANP/HH

„Water doet de palen rotten, daarom drinken dat de zotten”, een spreuk die uit de middeleeuwen lijkt te stammen. In die tijd was het water ernstig vervuild, en je kon er doodziek van worden als je het dronk. Toen was het zelfs veel verstandiger om bier te drinken. Daar wordt nu wel anders over gedacht.