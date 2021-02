Alle auto’s Ford in Europa in 2030 elektrisch

De aankondiging betekent niet dat alle Ford-modellen in Europa in 2030 elektrisch zullen zijn. De automaker denkt dat van de bedrijfswagens ongeveer twee derde geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven is in dat jaar.

Om de toekomstplannen te verwezenlijken steekt Ford 1 miljard dollar in een nieuwe fabriek in Keulen waar elektrische auto’s worden gebouwd. Het eerste massamodel moet daar in 2023 van de band rollen.

Samenwerking met VW

Twee jaar gelden kondigde Ford aan met Volkswagen te gaan samenwerken op onder meer het gebied van elektrische auto’s. Toen kondigde Ford al aan in 2023 een nieuwe auto op de markt te brengen gebaseerd op het elektrische platform van VW.

Ford heeft momenteel één volledig elektrisch model, de vooral voor de Amerikaanse markt ontworpen Mustang Mach-E. Vijf andere modellen zijn als plug-in hybride of traditionele hybride beschikbaar.