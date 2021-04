Beursreus CBOE begint handel in opties en futures in Amsterdam

Voor brokers en market makers komen er meer kansen met de nieuwe derivatenbeurs in september. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - De Amerikaanse beursreus CBOE opent vanaf 6 september in Amsterdam een derivatenplatform voor handel in opties en termijncontracten. De beurs zegt voor de professionele handel transacties in deze derivaten te kunnen vereenvoudigen en in prijs te drukken.