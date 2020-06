Future Dow 700 punten hoger na sterke winkelverkopen VS

De futures voor opening van de Dow Jones-index gingen rond 14:30 na melding van dat cijfer met 700 punten omhoog, na een al optimistische ochtend.

De retailverkopen volgens data van het ministerie van Handel gingen met 17,7% omhoog in mei, na twee maanden neergang vanwege de coronacrisis. Het is de eerste stijging van dat cijfer sinds de neergang in maart. In die maand zakte het retailcijfer met 8,3%, en met 14,7% in april.

Het boven verwachting uitgekomen mei-cijfer, dat nog altijd 8% lager staat dan in april, volgt op een massale sluiting van winkels in de grootste economie. Amerikaanse consumenten, motor van de economie in de VS, zijn volgens de nieuwste data meer gaan uitgeven.

Nog altijd zijn 21 miljoen Amerikanen werkloos, volgens officiële cijfers, 13,3% van de beroepsbevolking. In mei kwamen er wel 2,5 miljoen banen bij.

Beleggers kijken bij opening van de handel om 15.30 uur extra uitnaar de aandelen T-Mobile, Amazon, Eli & Lilly en Lennar. Deze bouwer meldden een kwartaalwinst die met $1,65 boven verwachting uitkwam ($1,18). Zijn verkoopverwachting voor de rest van het jaar.

Het Chinese Tencent kijkt volgens Reuters naar iQIYI, een videostreamdienst die snel groeit. iQIYI is nu in bezit van Baidu.