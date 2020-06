Wall Street ziet ’rebound’ economie en veert op

De Dow Jones-index ging 800 punten omhoog, na een al optimistische ochtend. De S&P 500en de Nasdaq wonnen

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,6% hoger op een stand van 25.763,16 punten.

De retailverkopen volgens data van het ministerie van Handel gingen met 17,7% omhoog in mei, na twee maanden neergang vanwege de coronacrisis. Het is de eerste stijging van dat cijfer sinds de neergang in maart. In die maand zakte het retailcijfer met 8,3%, en met 14,7% in april.

Het boven verwachting uitgekomen mei-cijfer, dat nog altijd 8% lager staat dan in april, volgt op een massale sluiting van winkels in de grootste economie. Amerikaanse consumenten, motor van de economie in de VS, zijn volgens de nieuwste data meer gaan uitgeven.

Nog altijd zijn 21 miljoen Amerikanen werkloos, volgens officiële cijfers, 13,3% van de beroepsbevolking. In mei kwamen er wel 2,5 miljoen banen bij.

Trump stut economie

De Amerikaanse regering wil volgens Bloomberg voor bijna $1 biljoen aan financiering voor infrastructuur vrijmaken. Een officieel voorstel zou in de maak zijn. Geld gaat naar vooral bruggen en wegen, maar ook voor de aanleg van 5G-netwerken en breedbandverbindingen..

Voorzitter Jerome Powell van de Fed begint dinsdag via een videoverbinding aan een tweedaagse ronde van verklaringen in het Amerikaanse Congres om duidelijkheid te bieden over het beleid van de koepel van centrale banken in de VS. Vorige week waarschuwde Powell nog dat de Amerikaanse economie lange tijd nodig kan hebben om te herstellen van de coronacrisis.

Amazon en T-Mobile

Voorbeurs staan luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines duidelijk in het groen, net als cruisebedrijven als Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises. Ook de financiële sector op Wall Street lijkt de winsten van maandag verder uit te bouwen, met plussen voor onder meer Bank of America.

Bekijk ook: Brussel onderzoekt machtsmisbruik Apple

Apple (+2,6%) kan eveneens op belangstelling rekenen. De Europese Commissie onderzoekt of de technologiereus zich schuldig maakt aan machtsmisbruik bij zijn App Store. Met name het verplichte gebruik van het betalingssysteem van Apple in die softwarewinkel wordt tegen het licht gehouden. Ook kijkt de Europese mededingingswaakhond naar betalingsdienst Apple Pay. Apple zegt zich aan de wet te houden.

Zijn marktwaarde ging als eerste onderneming ooit door de grens van $1500 miljard.

WW International, moederbedrijf van Weight Watchers, lijkt flink hoger te openen, dankzij sterke groei van het aantal digitale abonnementen voor zijn afslank- en dieetprogramma's door de coronacrisis.

De detailhandelsverkopen in de VS gingen in mei met 17,7 procent omhoog vergeleken met april, na de zware klappen in de voorgaande maanden. Amerikanen gaan weer winkelen en naar de horeca nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Er komt ook nog een cijfer over de industriële productie in de VS en de bedrijfsvoorraden.