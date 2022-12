Ook Eneco gooit tarieven warmtenet fors omhoog

Klanten die meer dan 37 gigajoule per jaar verbruiken, gaan over dat verbruik boven het prijsplafond wel het flink verhoogde tarief van ruim €90 per gigajoule betalen. Voor het verbruik onder het plafond gaat een tarief van zo’n €47 gelden. Eneco verwacht dat ongeveer 85% van zijn klanten onder het prijsplafond blijft. Het gemiddeld verbruik bij Eneco is 28 gigajoule.

Restwarmte

Warmtenetten vervoeren warmte die bijvoorbeeld bij afvalverbranding of de industrie vrijkomt naar woningen en bedrijfspanden. Volgens Eneco zijn ook de kosten daarvan flink gestegen door de opgelopen gas- en elektriciteitsprijzen. De maatschappij stelt de tarieven één keer per jaar vast, waardoor klanten dit jaar nog niets merkten van de flink gestegen kosten van energie door de oorlog in Oekraïne.

Klanten met een aansluiting op het warmtenet kunnen niet zelf kiezen welke leverancier ze willen. Daarom bepaalt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks hoeveel de tarieven voor stadswarmte maximaal mogen stijgen. Eneco zegt met deze verhogingen daaronder te blijven.

Ook Vattenfall voerde een flinke verhoging van 94% door voor de warmtenettarieven, tot €76,45 per gigajoule. Ook hier gaat deze prijs alleen gelden voor klanten die met hun verbruik boven het prijsplafond uitkomen.