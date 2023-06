Prosus snijdt in banden met moeder Naspers

Dat maakte Prosus dinsdagochtend bekend bij de presentatie van zijn cijfers over het in maart afgelopen boekjaar 2022/2023. De simplificatie van de eigendomsstructuur moet ervoor zorgen dat Naspers ook in de toekomst kan blijven doorgaan met het inkopen van eigen aandelen.

De portefeuille van Prosus bestaat uit een groot belang in de Chinese internetgigant Tencent en een wereldwijde verzameling e-commerce-, fintech- en andere internetbedrijven. Die laatste categorie zag de gezamenlijke omzet stijgen met 16% tot $4,9 miljard, bij een stijging van het verlies met 4% tot $574 miljoen. Het winstbegrip ’core headline earnings’ dat het bedrijf hanteert en ook de winst uit het belang in Tencent omvat, daalde 29% tot $2,7 miljard.

Minder winst uit Tencent

Prosus bracht twee weken geleden al een tussentijds handelsbericht uit, waarin het al aangaf een fors lagere winst te hebben geboekt vanwege een fors afgenomen bijdrage vanuit de Chinese internetgigant Tencent waar Prosus een belang van 26% in houdt. Tencent heeft stevig te lijden gehad onder de lockdowns die vorig jaar in China nog golden wegens corona. Ook de hogere rente gooide roet in het eten, omdat die ervoor zorgde dat de waarde van bedrijven waarin het vehikel investeert minder waard zijn geworden en minder inkomsten uit de verkoop van investeringen waar het vanaf wil.

Prosus worstelt al sinds zijn oprichting met het feit dat het belang in Tencent dat het houdt, aanzienlijk meer waard is dan heel Prosus, dat buiten dat belang ook andere bedrijven heeft verzameld en wil laten groeien. Tijdens het afgelopen boekjaar heeft Prosus zijn belang in Tencent verkleind van 29 naar 26%, wat aandeelhouders een kleine $30 miljard aan waarde heeft opgeleverd, via de inkoop van eigen aandelen. Het lot van Tencent blijft echter zwaar drukken op Prosus. Het belang in de Chinese internetgigant is nu €97 miljard waard, terwijl Prosus een marktkapitalisatie heeft van €127,5 miljard. Het gat tussen de boekwaarde en de marktwaarde werd enkele weken geleden geschat op 34%.

De koers van Prosus is sinds een hoogtepunt boven de €78 in februari afgegleden naar een niveau van rond de €63.