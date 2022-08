Rechter: gemeente mag student niet uitsluiten van €800 energietoeslag

De student die de zaak heeft aangespannen, Mark Mulder, heeft nu ook recht op de tegemoetkoming van €800.

Juristen waarschuwden al langer dat de categoriale uitsluiting van studenten juridisch onhoudbaar was. Studentenvakbond LSVb raadt alle studenten aan bezwaar te maken bij hun gemeente als hun aanvraag voor toeslag is afgewezen en anders naar de rechter te stappen. De uitspraak over de Nijmeegse student is de eerste.

Studentenbond

LSVb-voorzitter Joram van Velzen laat weten heel blij te zijn met de uitspraak. Er komen ook meer zaken aan, vertelt hij. „Er zijn individuele studenten bezig met zaken tegen hun gemeente en wij bereiden ook een collectieve zaak voor, samen met de FNV. Daarin zou dan een uitspraak over alle studenten in een gemeente gedaan moeten worden. Deze eerste uitspraak is natuurlijk een steun in de rug.”

Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de meeste studentensteden, behalve Delft en Zwolle, studenten hebben uitgesloten van de toeslag. Van Velzen: „Er kunnen nu twee dingen gebeuren. Of het Rijk komt met een oplossing voor studenten, of we blijven zoveel mogelijk rechtszaken aanspannen.”

Foutje in brief

Mark Mulder kreeg begin april een brief van zijn gemeente dat hij de aangevraagde toeslag wel zou ontvangen. Twee weken later kreeg hij echter een brief dat deze eerdere brief een foutje was geweest. Omdat de jonge man recht heeft op studiefinanciering ontvangt of daar recht op heeft, heeft hij geen recht meer op de energietoeslag, aldus het college.

Daar liet de Nijmegenaar het niet bij zitten. Op basis van zijn lage inkomen zou hij namelijk wel recht hebben op de toeslag. Ook heeft hij net als andere huishoudens last van de gestegen energieprijzen. Hij diende een bezwaar in, maar dat wordt afgewezen. Daarop stapte hij naar de rechter.

Verboden onderscheid

De rechter is ontvankelijk voor het argument dat de gemeente een verboden onderscheid maakt tussen inwoners met dezelfde financiële situatie, namelijk studenten en niet-studenten. Dit deed de gemeente op advies van minister Schouten (Armoedebeleid). Die raadde gemeenten aan vier groepen uit te sluiten van de toeslag: jongeren tot 21 jaar, mensen die dak- of thuisloos zijn, mensen die in een inrichting wonen en studenten. De meeste gemeenten hebben dit advies overgenomen, al kregen bijvoorbeeld in Alkmaar ook daklozen - die dus geen energierekening hebben - de €800.

Volgens de minister is de woonsituatie van studenten namelijk zeer divers, ook wat betreft energiekosten. Ongeveer de helft woont nog thuis bij de ouders en heeft dus geen eigen energierekening. Voor een groot ander deel geldt dat zij in kamers wonen en een huurprijs betalen die inclusief energie is. De minister vond individuele bijzondere bijstand een beter instrument om deze groep te helpen dan de algemene energietoeslag.

In het wetsvoorstel voor de energietoeslag is echter ook opgenomen dat het niet uitmaakt of de ontvanger daadwerkelijk een sterk gestegen energierekening heeft. Het argument dat studenten vanwege hun woonsituatie allemaal uitgesloten mogen worden van de toeslag, houdt dus - in deze zaak - geen stand.

Taxi brug te ver

Mulder krijgt dan weliswaar toch €800 aan energietoeslag, hij krijgt niet volledig gelijk. Eigenlijk wilde hij ook kosten voor een taxi, de aanschaf van literatuur om zich in zijn zaak te kunnen inlezen en een vergoeding voor de tijd die hij eraan kwijt is geweest vergoed krijgen.

De rechter snapt echter niet goed waarom de jonge man per se een taxi moest nemen en verwijst ook de andere verzoeken voor vergoedingen naar de prullenbak. Wel krijgt de jonge man de kosten van het openbaar vervoer van zijn adres naar de rechtbank in Arnhem vergoed: €15,10. Ook draait de gemeente op voor de griffiekosten van €50.