DFT blikt terug op 2021: MKB-voorzitter Jacco Vonhof: ’Vorig jaar kón ook niet slechter. Wel dus’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ FRANS PAALMAN

ZWOLLE - Jacco Vonhof vond 2021 ’ingewikkelder’ dan 2020. De MKB-voorman is een rasoptimist, maar ook bij hem zonk soms de moed in de schoenen. Met lede ogen ziet hij de corona-ellende bij ondernemers aan. Maar ook bij zijn eigen kinderen. „Mijn dochter heeft haar studie afgebroken. Alles waar ze voor gekozen had, was weggevallen.”