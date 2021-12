Premium Het beste van De Telegraaf

Massale steun verhuizing hoofdzetel naar Londen Nieuw Shell ’wordt wennen’, maar: ’goed voor mijn dividend’

Door Theo Besteman

Rotterdam - Met soms een emotionele snik in de stem zwaaien aandeelhouders vrijdag in Rotterdam Ahoy het hoofdkantoor van Royal Dutch Shell uit. Honderd jaar geschiedenis verdwijnt naar Londen. Onder de streep snappen de aandelenbezitters het wel: met nog maar één hoofdkantoor wordt Shell wendbaarder. „Dat is goed voor mijn dividend.”