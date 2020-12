Column: Europese Centrale Bank is volksvijand

Het kantoor van de ECB staat in Frankfurt. Ⓒ EPA

De AEX is vorige maand met 13,5% gestegen. Sinds de Amsterdamse beurs in 1946 weer openging, zijn er maar zes maanden met een nog grotere stijging geweest. November 2020 was met afstand de beste novembermaand ooit. Tijdens de coronapaniek van maart stond de AEX even net boven de 400, nu staat de index 50% hoger. De barrière van 600 is weer genomen – op naar de 700.