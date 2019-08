'Positief nieuws van Altice Europe'

Amsterdam - De kwartaalupdate van Altice Europe stemt tot optimisme, dankzij geruststellende signalen over de voorgenomen verkoop van onderdelen. Dat schrijft zakenbank Goldman Sachs in een reactie op kwartaalcijfers van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecombedrijf. Ook is het positief nieuws dat er mogelijk een herfinanciering van schulden aankomt, aldus de marktvorsers.