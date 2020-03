Supermarkten: kabinet, verbied contant geld

Het verbod is nodig, vindt de brancheclub, om de 300.000 werknemers in de sector goed te beschermen tegen het coronavirus. In de brief aan Rutte staat dat er sprake is van ’groeiende onrust’.

Om de voedselvoorziening op gang te houden, willen de supermarkten dat er ook ’s nachts geleverd kan worden. Ook moeten de regels rond flexwerk voor de sector worden versoepeld, aldus het CBL.

Ten slotte wil de sector dat consumenten kunnen gaan winkelen bij groothandels. Die leveren normaal aan de horeca, maar die is grotendeels op slot door kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus.