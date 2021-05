Oproep VN-topman: maak einde aan investeringen in steenkoolcentrales

Dat zei Guterres via een videoboodschap op een internationaal financieel forum in de Chinese hoofdstad Peking.

Onlangs zou Zuid-Korea hebben besloten dat er geen overheidsfinanciering meer gaat naar steenkoolcentrales in het buitenland. Guterres gaf aan dat hij van de klimaatministers van de G7-landen en andere landen vergelijkbare toezeggingen verwacht.

Energieprojecten

Volgens hem is het belangrijk dat subsidies voor fossiele energieprojecten worden verschoven naar projecten voor duurzame energie. Hij riep verder de ontwikkelde landen op om concrete stappen te zetten bij het terugdringen van de uitstoot, met geloofwaardige klimaatdoelstellingen.

China behoort tot de belangrijkste verbruikers van steenkool en het gebruik van de brandstof in het land neemt dit jaar waarschijnlijk toe. De Chinese president Xi Jinping wil dat het land vanaf 2026 het gebruik van steenkool in energiecentrales gaat verminderen. Ook in de Verenigde Staten wordt nog veel gebruikgemaakt van steenkoolcentrales.