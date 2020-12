Rechtop voor veteranen

Militairen met de bloemenhulde voor de Ridder Militaire Willems-Orde Tivadar Spier. Ⓒ ANP

De eerste die ter aarde werd besteld op de nieuwe Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen is de Ridder Militaire Willems-Orde Tivadar Spier (1916-2010). Met militaire eer werd zijn as er dinsdag bijgezet, nadat koning Willem-Alexander de begraafplaats afgelopen week opende. „Het is jammer dat steeds minder mensen er iets vanaf weten”, zei hij toen. Hij doelde op de militaire inzet in de Tweede Wereldoorlog en op buitenlandse missies daarna.