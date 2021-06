Voetbal

De Graafschap over terugkeer Klaas-Jan Huntelaar: ’Belangrijk verschil tussen hoop en realiteit’

De Graafschap heeft in een verklaring op de website laten weten dat er nog geen gesprek is gepland met Klaas-Jan Huntelaar over een mogelijke terugkeer. Voorzitter Martin Mos zei vrijdag nog in De Gelderlander „een dezer dagen” met de aanvaller te zullen praten.