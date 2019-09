’Koers Prosus staat voor daling’

De prijs van een aandeel in Prosus’ moederbedrijf Naspers was de laatste tijd tussen de 30 en 40 procent goedkoper dan een aandeel Tencent, waar het bedrijf een groot belang in had. Nu de technologietak als Prosus naar de beurs is gebracht, is die korting nog maar 17 procent. De marktvorsers van Jefferies zien die korting oplopen tot richting de 30 procent en stellen dat Tencent een betere investering is dan Prosus.

Het aandeel Prosus ging donderdag naar de beurs. Vrijdag sloot het op een koers van 73,90 euro.