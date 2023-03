Slim zijn en spaartaks besparen? Streep door truc met ’sociale stichting’

Maar hoe sociaal is een - en specifiek deze - familiestichting? De stichting stamt uit 1907 en is flink, want had in 2018 nog ruim €8 miljoen in kas. Elk jaar ontvangen de familieleden tussen de 18 en 38 jaar jaarlijks een bedrag. Ook kunnen familieleden die geld nodig hebben, nog extra financiële hulp ontvangen. Daarnaast wordt het familiekapitaal ingezet voor het organiseren van familiebijeenkomsten en het bijhouden van een familiewebsite. De stichting zegt zich zo officieel in te zetten ’voor de familiale cohesie en waardigheid binnen de familie’, en doet bovendien onderzoek naar het bestrijden van een zekere aandoening.

Sociaal

Maar al deze zaken ten spijt, moet deze vrouwelijke erfgename die de aanslag krijgt voor box 3, toch gewoon vermogensbelasting betalen volgens de Belastingdienst. Een deel van het vermogen uit de familiestichting komt aan haar toe. De vrouw gaat hiertegen in verweer, omdat ze meent dat het een stichting is met een sociaal belang, ook wel een SBBI genoemd. Maar de Belastingdienst ziet dat niet zo: de stichting zou gewoon een APV zijn, een afgezonderd particulier vermogen. En de vrouw is daarvan fictief erfgenaam en dus moet ze belasting betalen over het geld waar ze recht op heeft.

Bij de rechtbank wordt de Belastingdienst in het gelijk gesteld: de vrouw is begunstigde van de stichting. En al krijgt ze geen jaarlijkse uitkering meer, ze kan wel gebruik maken van de stichting. En dat is wat telt. De rechtbank ziet daarom geen aanleiding af te wijken van de belastingrentebeschikking.