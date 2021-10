VDL draait nog niet op volle toeren na herstart op woensdag

Wegens de cyberaanval bij VDL werden alle onlinesystemen uitgeschakeld, waardoor bijvoorbeeld autofabriek VDL NedCar een tijdlang geen auto’s in elkaar kon zetten. Veel productieprocessen zijn in hoge mate gedigitaliseerd. Afgelopen woensdag begon de productie bij die auto-assemblagelijn in het Limburgse Born weer.

Ook andere werkmaatschappijen kunnen weer meer doen nadat ze een „digitaal veilige omgeving” hebben opgezet. Hoe lang het duurt voordat het bedrijf weer op volle kracht draait, is volgens het bedrijf moeilijk te voorspellen.

Cyberaanval

Over de aard van de cyberaanval doet het Eindhovense bedrijf nog geen mededelingen, dus ook niet of het gaat om gijzelsoftware. Experts noemen dat wel waarschijnlijk. Cybercriminelen gebruiken daarbij een zwakke plek in de beveiliging om in de computersystemen van bedrijven te komen, waarna ze onderdelen versleutelen en die pas willen vrijgeven na betaling van losgeld.

VDL bestaat uit 105 werkmaatschappijen, die bijvoorbeeld stadsbussen of geautomatiseerde systemen voor veehouders maken. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van 4,7 miljard euro.