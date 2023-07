Zuinig herstel durfkapitaal; biotech meest gewaardeerd

In het tweede kwartaal hebben 108 start-ups groeigeld opgehaald. Met bijna €60 miljoen harkte biotechbedrijf Tagworks het grootste investeringsbedrag binnen, gevolgd door fintechbedrijven Factris en Fourthline die beide circa €50 miljoen ophaalden. Ook de cleantechsector is met bedrijven zoals E-magy, HeatTransformers en Pryme vertegenwoordigd in de top 10 van deals.

In de eerste helft van 2023 is tot nu toe circa €950 miljoen opgehaald door Nederlandse techbedrijven. Opvallend is dat er dit jaar nog geen echt grote financieringsrondes (meer dan €60 miljoen) hebben plaatsgevonden. De komende maanden zullen volgens de sector cruciaal zijn voor de start-up financiering, aangezien veel start-ups en scale-ups, die op de piek van de markt in 2021 financiering hebben opgehaald, naar verwachting later dit jaar nieuwe - waarschijnlijk grotere rondes - starten. „Hoewel we positieve signalen in de markt zien, merken we dat het met name voor scale-ups moeizaam is om de juiste financiering voor de volgende fase op orde te krijgen in de huidige marktomstandigheden”, aldus TechLeap-directeur Maurice van Tilburg.