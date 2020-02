Cadeautje voor jubilerend KLM

Zijn spreuk staat ook op het gedenkbord dat de KLM heeft gekregen van de Delftse aardwerk fabriek De Porceleyne Fles, uiteraard in het Engels want nu de wereld een dorp is, is onze mooie Nederlandse taal niet goed genoeg meer, dus: the air ocean unites all peoples.

Coronavirus

Het kleinood, een opsteker voor de onder andere door het coronavirus geplaagde luchtvaartmaatschappij, werd aan topman Pieter Elbers op zijn kantoor overhandigd ter herinnering aan het 100-jarig bestaan, vorig jaar. In 1919 werd de KLM niet alleen opgericht maar werd zij ook koninklijk. Net als, hoe toevallig, De Porceleyne Fles.

Peter Stuyvesant Ball

Voor de plechtigheid was voorzitter Henk Guitjens van het Nederlandse-Amerikaanse Peter Stuyvesant Ball, waarop de KLM vorig jaar uitgebreid in het zonnetje is gezet, speciaal uit New York overgevlogen. Als vertegenwoordiger van een bal dat volkeren verenigt, mocht hij natuurlijk niet ontbreken.