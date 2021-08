Stekkerauto’s teruggeroepen vanwege spontaan brandgevaar

Opel roept nu ook Nederlandse eigenaren van de volledig elektrische Opel Ampera-e van modeljaar 2019 ertoe op om zich te melden bij de dealer, meldt nu.nl. De auto’s uit dat jaar krijgen vanwege risico op brandgevaar een nieuw accupakket, net als de oudere exemplaren.

Software-update

Eigenaren van de Opel Ampera-e kunnen zich al bij de dealer melden voor een software-update. Daarmee kunnen eventuele problemen sneller geconstateerd worden. Er zoudenn in Nederland ruim 3300 exemplaren van de elektrische Opel verkocht zijn.

De terugroepactie volgt op de oproep van GM in de Verenigde Staten, aangezien Opel jarenlang onderdeel was van GM. Dat bedrijf roept wereldwijd nog eens 73.000 exemplaren van de volledig elektrische Chevrolet Bolt terug naar de dealer. Dat aantal komt boven op de 69.000 stuks die in juli werden teruggeroepen. In Nederland is die auto verkocht als Opel Ampera-e.

Niet binnen parkeren

General Motors waarschuwt eigenaren van een Chevrolet Bolt om hun auto niet binnen te parkeren en niet in de buurt van gebouwen. Ook raadt de autobouwer af om de batterij ’s nachts op te laden.

Bij de nieuwste terugroepactie gaat het om 73.000 voertuigen. In juli werden ook al 69.000 auto’s teruggeroepen nadat twee voertuigen in brand waren gevlogen. GM stopt voorlopig met de verkoop van de Bolt tot de problemen zijn opgelost.

Een Chevrolet Bolt uit 2019 in Vermont, die spontaan in brand is gevlogen. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

General Motors gaat de batterijen van alle voertuigen vervangen. De nieuwste tegenvaller kost de autobouwer naar eigen zeggen $1 miljard (€850 miljoen), bovenop de $800 miljoen die de vorige terugroepactie het bedrijf kostte.

Winstverwachting

Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf LG maakt de batterijen voor de wagens van GM. Dat bedrijf verlaagde al zijn winstverwachting vanwege de eerste terugroepactie van de Chevrolet Bolt.