Zegeltjesmiljardair Van der Wallen wil BrandLoyalty terug

De Amerikaanse marktleider in promotieacties Alliance Data Systems kocht BrandLoyalty voor bijna €1 miljard. Onduidelijk is hoeveel Van der Wallen er nu voor betaalt, maar waarschijnlijk is dat veel minder. BrandLoyalty zag de omzet in de afgelopen jaren namelijk onder druk staan en is verlieslatend.

Van der Wallen is naast ondernemer president-commissaris van voetbalclub PSV en sponsor van wielerploeg Jumbo-Visma. Zakenblad Quote schat zijn vermogen op ruim €1 miljard. De Brabander kocht een paar jaar geleden al twee kleinere spaaractiebedrijven in Duitsland en Italië, dat nu onder de naam Founders of Loyalty opereert.

In het persbericht naar aanleiding van de voorgenomen overname staat deze naar verwachting in het tweede kwartaal kan worden afgerond, onder voorbehoud dat toezichthouders toestemming geven.