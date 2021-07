’Op je veertigste met pensioen is geen haalbaar beleggingsdoel’

Amsterdam - Beleggen is hip. Steeds meer jongeren zijn bezig met cryptomunten, etf’s of aandelen of willen dit gaan doen. Daarbij worden ze mede aangemoedigd door aanhangers van de FIRE-filosofie: jongeren die financial independence, retire early nastreven. Na het Nibud en de Autoriteit Financiële Markten wil ook SNS Bank daar nu wat nuance bij aanbrengen. „Doelen moeten wel haalbaar zijn.”