Nieuwe raming: minstens drie jaar fors stijgende prijzen

Spanning stijgt bij beleggers om koers Fed bij aanpak hoge inflatie

De ECB is niet de enige centrale bank die kampt met torenhoge inflatie en deze week bekend maakt wat ze daaraan gaat doen. Woensdagavond is het de beurt aan Jerome Powell, in centralebankenland nog nét een stukje belangrijker dan Christine Lagarde. Hij is namelijk de voorzitter van de Federal Reserv...