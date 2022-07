Premium Het beste van De Telegraaf

Vliegtuigbouwers op zoek naar schonere kerosine Luchtvaart vergaapt zich aan baby-Concorde op vliegshow

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

De VX4 van Vertical Aerospace, waar GKN Fokker de bekabeling van levert Ⓒ GKN Fokker

Farnborough - De verdubbeling van het vliegverkeer zet door in de komende decennia. Strenge regels voor verduurzaming maken dat de luchtvaartsector naarstig op zoek is naar de heilige graal van schonere brandstoffen, zo bleek deze week bij de Farnborough International Airshow. De daar bijeengekomen mondiale luchtvaartindustrie staat onder druk van onder meer de Europese Commissie, die onlangs bepaalde dat er over acht jaar 6% aan schonere brandstoffen bijgemengd moet worden. Maar: traditioneel bood Farnborough ook weer veel toys for boys.