FNV roept op tot kopersboycot Bijenkorf

Personeel van de Bijenkorf voert actie met de FNV voor een beter loon. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Vakbond FNV zet bedrijven onder druk om de koopkracht van hun werknemers op peil te houden. FNV-voorzitter Tuur Elzinga roept op tot een ’kopersboycot’ bij werkgevers in de detailhandel die hier ’krenterig’ in zijn. Ook wil hij bedrijven die nog altijd gebruikmaken van slechte flexcontracten in de toekomst met zo’n boycot raken.