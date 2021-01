Eerste miljardendeal in 2021 al weer beklonken

Het Amerikaanse bedrijf Teledyne Technologies legt $7,4 miljard op tafel om sectorgenoot Flir Sytems in handen te krijgen. Het bod van $56 per aandeel, deels in contanten en aandelen, is 28% hoger dan het slot van eind vorig jaar.

Militaire luchtvaart

Flir Systems is vooral actief in de militaire luchtvaart. Zo levert het bedrijf miksystemen voor jachtvliegtuigen. Ook is het bedrijf gespecialiseerd in de productie van warmtebeeldcamera’s

De overnamedeal zal naar verwachting in september zijn afgerond. Teledyne was al langer op overnamepad. Eerder werd nog een bod op een Frans bedrijf in de ijskast gezet.