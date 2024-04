Amsterdam - Olie- en gasconcern Shell wil met milieuactivisten zoals van Extinction Rebellion en Milieudefensie in overleg voor samenwerking. „We hebben hetzelfde einddoel: in 2050 netto geen CO2-uitstoot meer”, aldus Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland in een interview met De Telegraaf.

