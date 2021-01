Nikkei doorbreekt verliesreeks onder aanvoering banken

De overwinning van de Democraten in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia wakkerde daarnaast de hoop aan dat aankomend president Joe Biden gemakkelijker omvangrijke steunpakketten kan optuigen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. De bestorming van het Capitool in Washington door boze Trump-aanhangers had weinig impact op de beurshandel.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent hoger op 27.490,13 punten en bereikte tussentijds het hoogste niveau sinds augustus 1990. De sterke stijging van het rendement op Amerikaanse staatsobligaties door de verwachte hogere overheidsuitgaven, stuwde de Japanse banken en verzekeraars, die grote investeerders zijn in Amerikaanse schuldpapieren. De verzekeraars Dai-ichi Life Holdings en T&D Holdings stegen ruim 8 procent en de banken SMFG, Mizuho en Mitsubishi UFJ wonnen tot 5 procent.

Chinese telecombedrijven

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,4 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde ook 0,4 procent. De Kospi in Seoul dikte 2,5 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,6 procent bij.

Op de Hongkongse beurs zakten China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong tot 8 procent. De beurs in New York gaat de noteringen van de drie grote Chinese telecombedrijven toch schrappen. De drie bedrijven worden als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS beschouwd. De regering-Trump overweegt ook het Chinese webwinkelconcern Alibaba (min 4 procent) en internetbedrijf Tencent (min 4 procent) op een zwarte lijst te zetten.