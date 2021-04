Google-oprichter Larry Page zoekt club van $100 miljard op

Page heeft volgens de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg zijn vermogen zien oplopen tot $103 miljard. Daarmee schaart hij zich in de exclusieve club van superrijken met een vermogen van meer dan $100 miljard. Alleen al dit jaar zag Page zijn rijkdom met $20 miljard oplopen.

Samen met Sergey Brin stond Page aan de wieg van de oprichting van zoekmachinegigant Google. Hij heeft circa 40 miljoen aandelen van Alphabet in zijn bezit. Page zit nog steeds in de raad van bestuur bij het Amerikaanse bedrijf, waar hij tot eind 2019 nog topman van was.

Sergey Brin

Brin, die bijna 39 miljoen aandelen Alphabet heeft, iets minder dan zijn kompaan dus, staat volgens de gegevens Bloomberg eveneens op het punt om de grens van $100 miljard te passeren. Met een vermogen van $99,4 miljard heeft hij eveneens sterk geprofiteerd van de recente beursrally. Voor dit jaar staat hij op een plus van $19,4 miljard.

Page staat nog op ruime afstand van de rijkste mens ter wereld, Jeff Bezos. De grootaandeelhouder en voorman bij de Amerikaanse online retailreus Amazon is goed voor een vermogen van $193 miljard. Daarmee is hij hard op weg om de grens van $200 miljard weer op te zoeken.

Elon Musk, de grote baas bij Tesla, is Page in de voorbije maanden hard voorbijgegaan. Zijn rijkdom is door de prachtige rit van de elektrische automaker op de beurs gestegen naar $176 miljard. Eerder dit jaar was ook hij zelfs nog goed voor meer dan $200 miljard in rijkdom.