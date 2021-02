Beleggers doen vastgoed deur uit; vissen Boskalis op

Rond kwart voor vier noteert de AEX-index 0,1% hoger op 655,2 punten. De AMX stijgt 0,8% naar 988,9 punten. De borden in Parijs (+0,8%) en Frankfurt (+0,2%) kleuren ook nog groen.

In de middag kregen beleggers een tegenvallend Amerikaans banenrapport voorgeschoteld. Het aantal nieuwe banen over de maand januari nam toe naar 49.000. Dat was minder dan werd verwacht. De werkgelegenheid kwam uit op 6,3% van de beroepsbevolking.

"Aan de slag of verzuipen"

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Partners, benadrukt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog steeds een grillig beeld laat zien als gevolg van de aanhoudende coronapandemie. Hij wijst er echter op dat met de verdere uitrol van de vaccinaties er verbetering aan zit te komen. „De economische rek is er ook bijna uit. Het is straks aan de slag gaan of verzuipen.”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een stap dichter gezet om zijn voorgenomen omvangrijke stimuleringspakket van $1900 miljard door het Congres te loodsen. Met dit pakket wil hij onder meer investeringen in de infrastructuur fors aan gaan jagen.

Volgens Westerterp geeft het snelle herstel van de koersen na de dip van vorige week aan hoeveel kracht er nog in de aandelenmarkten zit. „De lage rente en het zicht op economisch herstel spelen daar een grote rol bij. Een mogelijke komend risico voor beleggers kan zijn dat in een aantal landen de staatsschuld hard is opgelopen, maar aan de andere kant blijven de centrale bankiers nog steeds vol stimuleren. Verder is het opletten bij een aantal techfondsen, zoals Tesla en Snowflake, die extreme waarderingen hebben.”

Warmte bij Shell

In de AEX heeft Royal Dutch Shell de koppositie stevig in handen met een plus van 3,4%. De olie- en gasgigant komt donderdag met een nieuwe strategie, maar lichtte alvast een tipje van de sluier op. De verdere opmars van de olieprijs (Brent) tot dicht tegen de $60 per vat geeft het meeste steun, stelt Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management. Hij wijst er op dat het daardoor met de kasstroom bij Shell ook weer de goede kant opgaat. Westerterp is vooral benieuwd hoe Shell financieel de transitie naar alternatieve energie wil maken.

De bankaandelen ING (+1%) en ABN Amro (+0,4%) hebben ook dnog steeds e wind in de rug. De Franse branchegenoot BNP Paribas zette in het vierde kwartaal meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald vanwege de coronacris. De nettowinst viel desondanks hoger uit dan analisten hadden verwacht. Ook is BNP Paribas optimistischer over het nieuwe jaar.

Staalfabrikant ArcelorMittal gaat 1,5% vooruit. Bierbrouwer Heineken krijgt er 0,2% bij. De Deense concurrent Carlsberg heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar bijna de helft minder bier verkocht in West-Europa door lockdownmaatregelen en sluitingen van de horeca.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield kijkt aan tegen een koersdaling van 2,6%. Informatieleverancier Wolters Kluwer (-2%) en speciaalchemieconcern IMCD (-2,3%) zijn ook achterblijvers.

In de chemiehoek behoort AkzoNobel (-1,1%) eveneens tot de verliezers. De verffabrikant is verwikkeld in een overnamestrijd rond de Finse branchegenoot Tikkurila. Rivaal PPG verhoogde donderdag haar bod.

Unilever koerst nog eens 1% lager. De levensmiddelengigant ging donderdag al onderuit na teleurstellende jaarcijfers.

Prosus geeft 0,6% prijs. De Chinese social media-app Kuaishou Technology maakte een geslaagde beursgang in Hongkong. Prosus is via zijn belang in de Chinese internetgigant Tencent verbonden met deze concurrent van TikTok. Kuaishou werd op de eerste handelsdag ruim 160% meer waard en haalde met de beursintroductie $5,4 miljard op.

Hoofdrol Boskalis

In de AMX gaat Boskalis aan kop met een koerssprong van 6,6%. Volgens ING-analist Tijs Hollestelle kan de baggeraar en maritiem dienstverlener garen spinnen bij de aanleg van een eiland in Denemarken waar de stroom van honderden windmolens moet gaan samenkomen. Met dit project is een investering van circa €28 miljard gemoeid. Pakjesbezorger PostNL (+3,2%) profiteert van een koopadvies van effectenhuis Jefferies.

Eurocommercial is de grootste daler. Het winkelvastgoedfonds wordt 1,1% afgewaardeerd.

Bouwer BAM timmert lekker aan de weg met een nieuwe vooruitgang van 5,6%. Na de zwakke gang van zaken in het afgelopen jaar wakkert het vooruitzicht om de bouw van nieuwe huizen te stimuleren de kopersinteresse flink aan.

