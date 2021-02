Takeaway in trek op licht hogere AEX

Rond 9.10 uur noteert de AEX-index 0,2% hoger op 655,4 punten. De AMX stijgt 0,4% naar 986,4 punten.

Elders zitten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,5% hoger. Op Wall Street bereikte de breed samengestelde S&P 500-index donderdagavond een record. De zicht op een ruimer steunpakket voor Amerikanen zorgde voor optimisme. Daarnaast viel een recent werkloosheidscijfer mee. De beurzen in New York gaan vanmiddag naar verwachting 0,2% tot 0,4% hoger van start.

Aan het vaccinfront heeft farmaceut Janssen Biotech uit Leiden de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit toestemming gevraagd om zijn coronavaccin op de markt te zetten. Volgens het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson gaat het om een aanvraag voor een versnelde goedkeuring van het vaccin.

In de AEX is Just Eat Takeaway de smaakmaker met een plus van 2%. De koers van het maaltijdenbestelconcern stond eerder deze week onder druk na de uitgifte van een converteerbare obligatie van ruim €1 miljard.

De chipmachinefabrikanten ASML (+1,4%) en ASMI (+0,9%) liggen er ook opgewekt bij. Betalingsdienstverlener Adyen wint 1%.

Winkelvastgoedfonds Unibail (-0,9%) is een achterblijver bij de hoofdfondsen. Bankconcern ABN Amro zakt 0,7%. De Franse branchegenoot BNP Paribas zette in het vierde kwartaal meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald vanwege de coronacris. De nettowinst viel desondanks hoger uit dan analisten hadden verwacht. Ook is de bank optimistischer over het nieuwe jaar.

Prosus levert 0,2% in. De Chinese social media-app Kuaishou Technology maakte een geslaagde beursgang in Hongkong. Prosus is via zijn belang in de Chinese internetgigant Tencent verbonden met deze concurrent van TikTok. Kuaishou werd op de eerste handelsdag ruim 160% meer waard en haalde met de beursintroductie $5,4 miljard op.

In de AMX gaat PostNL aan kop met een plus van 3,2%. Corbion (-1%) is de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Het speciaalchemieconcern won donderdag nog 2%.

Wil je dagelijks of wekelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.