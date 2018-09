'Ajax gaat Ten Hag na weekeinde presenteren'

Ten Hag zou in zijn huidige contract hebben staan dat hij voor 700.000 euro mag vertrekken bij de huidige nummer zes van de eredivisie. De 47-jarige oefenmeester is een goede bekende van Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van Ajax. Beiden hebben een verleden bij Go Ahead Eagles. Na zijn vertrek uit Deventer leidde de geboren Tukker de beloftenploeg van Bayern München.

Ajax werd woensdag uitgeschakeld door FC Twente in de achtste finales van de KNVB-beker. Algemeen directeur Edwin van der Sar en Overmars geloofden niet meer dat de Amsterdamse club onder Keizer het niveau zou halen dat ze nastreven. De opvolger van Peter Bosz stond al maanden onder druk. Onder zijn leiding strandde Ajax al in de voorronden van de Champions League en Europa League. Halverwege de eredivisie staat de verliezend finalist van vorig seizoen in de Europa League tweede op vijf punten van koploper PSV.

De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland nam donderdag niet alleen afscheid van Keizer. Ook assistent-trainer Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp moesten het veld ruimen. Bergkamp gold als cultuurbewaker bij de club uit de hoofdstad sinds de fluwelen revolutie van Johan Cruijff in 2011. Hij zat in het technisch hart van de vereniging waar hij als voetballer doorbrak en werkte daar ook als individueel trainer.

Bergkamp zat het vorig seizoen niet helemaal op één lijn met trainer Peter Bosz, die naar Borussia Dortmund vertrok. Hij stond wel achter de komst van Keizer, terwijl Overmars liever een gelouterde coach naar Amsterdam zag komen. Het was een publiek geheim dat het de laatste maanden niet boterde tussen Overmars en Bergkamp, die samen nog succesvol bij Arsenal speelden. Met het vertrek van Bergkamp en de aanstaande komst van Ten Hag heeft Overmars die machtsstrijd gewonnen.

Ajax sluit zondag de eerste helft van het seizoen af met een wedstrijd tegen Willem II in de ArenA. De thuisclub staat dan onder leiding van Michael Reiziger en Winston Bogarde, de trainers van Jong Ajax. Ten Hag gaat zaterdag met FC Utrecht op bezoek bij NAC Breda.