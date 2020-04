Trump bekijkt noodsteun van $32 miljard voor luchtvaart VS

De Amerikaanse luchtvaartbedrijven zijn hard geraakt door de beperkende maatregelen om het coronavirus in te dammen. Vooral vliegtuigbouwer Boeing zit in zwaar weer nadat fabrieken van het bedrijf in Amerika zijn stilgelegd.

Ook cateringbedrijven en vrachtvervoerders hebben aangeklopt bij de Amerikaanse overheid voor een miljardensteun om de coronacrisis te overleven.

Een groot twistpunt is het standpunt van Munchin om in ruil voor de miljardensteun een belang te krijgen in luchtvaartbedrijven.