'Lager begin voor Damrak'

Een meerderheid voor de partijen die onafhankelijkheid van Catalonië nastreven is een klap voor de regering van de Spaanse conservatieve premier Rajoy. Die schreef de verkiezingen juist uit omdat hij verwachtte dat de separatisten het onderspit zouden delven.

In de Verenigde Staten heeft de Senaat donderdag een noodwet goedgekeurd waardoor de financiering voor federale overheden nog tot 19 januari is geregeld. Het voorkomt daarmee vlak voor de deadline een 'shutdown' van overheidsinstanties.

Schijnwerpers

Op het Damrak staat AkzoNobel in de schijnwerpers. Volgens De Financiële Telegraaf kijkt het Duitse speciaalchemiebedrijf Lanxess samen met de Amerikaanse investeerder Apollo naar de overname van delen van de speciaalchemietak van AkzoNobel. Twee andere consortiums zouden ook biedingen willen doen. Het gaat daarbij om de investeerders CVC en KKR, en Bain samen met Advent. Ook Blackstone en Carlyle hebben volgens de krant interesse.

ING liet weten op dit moment ruimschoots te voldoen aan de kapitaaleisen die de Europese Centrale Bank (ECB) volgend jaar voor de bank hanteert. De bank zou volgens de ECB volgend jaar een kapitaalbuffer (core tier 1) van 10,4 procent moet hebben. Die buffer stond eind september op 14,5 procent en voldeed dus ruimschoots aan het doel.

Advieswijziging

Gemalto zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Zwitserse bank UBS schroefde zijn aanbeveling voor de digitaal beveiliger terug.

Het Financieele Dagblad meldde dat bouwbedrijf VolkerWessels en vastgoedbelegger Amvest zich hebben verzekerd van de controle over 200.000 vierkante meter grond aan het IJ in Amsterdam-Noord. De grond is in potentie goud geld waard omdat het deel uitmaakt van de toekomstige Haven-Stad, een nieuwe wijk waar 70.000 woningen moeten komen.

Europa

Erik ten Hag wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Volgens De Telegraaf wordt de huidige coach van FC Utrecht al na het weekeinde gepresenteerd als opvolger van de donderdag ontslagen Marcel Keizer.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index klom 0,4 procent tot 549,39 punten en de MidKap steeg 0,2 procent op 833,39 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,6 procent. Londen won 1 procent. Ook in New York gingen de beurzen licht vooruit.

Euro

De euro was 1,1856 dollar waard, tegen 1,1871 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 58,16 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 64,80 dollar per vat.