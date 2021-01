Turbulente olieprijs VS veegt coronacrash volledig uit

De WTI-prijs steeg rond 17.00 uur (Nederlandse tijd) 1,4% naar $53 per vat. Daarmee heeft de prijs van het zwarte goud een heftige rit achter de rug die begon na de uitbraak van de coronacrisis n maart vorig jaar. Ook de Brent-prijs zit in de lift tot boven de $55.

Vooral in april vorig jaar liet de olieprijs in de VS een zeer turbulent beeld zien. In de oliemarkt werden de futures voor de maand mei zelfs verhandeld tegen een dieptepunt van -$41 vanwege de zorgen over de lockdowns in veel landen die de vraag naar olie liet ineenstorten.

Ingrepen bij OPEC

Met de forse ingrepen bij oliekartel OPEC kwam er vanaf mei een krachtige herstelbeweging bij de olieprijs op gang. Het mes ging daarbij diep in de productie van de deelnemende landen. Ook het vooruitzicht dat de pandemie dit jaar met de komst van de coronavirus op zijn einde loopt, heeft de olieprijs een flinke steun in de rug gegeven.

De recente deal bij OPEC gaf de Amerikaanse olieprijs in het nieuwe jaar de aanzet verder omhoog te gaan. Vooral de grote olieproducent Saoedi-Arabië speelde daar een grote rol bij die vrijwillig de productie gaat verminderen.

Een andere positieve factor voor de olieprijzen is de aanhoudende vraag naar olie vanuit Azië. Vooral in China draait de industrie weer op volle toeren.

Ook bij de pomp is de verdere opleving van de olieprijs zichtbaar. De adviesprijzen voor Euro95 zijn dit jaar al bijna 2,5% gestegen. In vergelijking met dip van vorig jaar is de prijs al 10% opgelopen.