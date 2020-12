De laatste fase van de coronacrisis: wat staat ons te wachten?

Nu de eerste vaccins van de band rollen, is het einde van de coronacrisis in zicht. Volgens DFT-verslaggever Martin Visser gaan we een ingewikkelde periode tegemoet. Het uitrollen van het vaccinatieprogramma is een van de uitdagingen, net als het tussentijds beheersbaar houden van het virus. Welk beleid past hierbij en is het logisch om de steunpakketten verder te versoberen tot aan de zomer? In de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam wat ons te wachten staat in de laatste fase van de crisis.