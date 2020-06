Mei gaf op een na hoogste occasionverkoop ooit

Dat meldt branchevereniging Bovag. Ondertussen gaf de helft van de ov-reizigers afgelopen week in een onderzoek aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer.

De vakhandel leverde vorige maand 111.146 gebruikte personenauto’s af, 5 procent minder dan de ruim 117.000 occasions vorig jaar mei. Dat is echter meer dan in die maand van alle voorgaande jaren. Als gevolg van de coronamaatregelen werd in april nog een daling van meer dan 26 procent genoteerd ten opzichte van april 2019. In maart bedroeg de daling bijna 14 procent.

Daarnaast verhandelden particulieren onderling afgelopen maand 73.433 occasions, 17,6 procent meer dan in mei 2019.