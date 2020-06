Gemiddeld €500 terug voor dichte kinderopvang

Door de coronacrisis ging op 16 maart de kinderopvang dicht. In de daaropvolgende twaalf weken ontvingen 570 duizend ouders gemiddeld ruim €1300 waarmee 72% van hun declarabele opvangkosten voor de kinderopvang werd vergoed. Voor veel ouders bleef de 28% eigen opvangkosten gewoon doortellen.

Ouders die hun eigen bijdrage voor de kinderopvang in de tot 8 juni durende lockdownperiode hebben doorbetaald worden volledig gecompenseerd, zo maakte het kabinet eerder bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende nu dat ruim 27% van de toeslagontvangers een compensatie van €600 of meer ontvangt.

Bijna een kwart krijgt een compensatie van €200 tot €400 op de bankrekening. Voor bijna 18% wordt minder dan €100 overgemaakt. Iets minder dan de helft van de toeslagontvangers met drie of meer kinderen in de opvang krijgt meer dan €600 gecompenseerd.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat de declarabele kosten aan kinderopvang per toeslagontvanger vorig jaar €6500 bedroeg. Dat is €500 meer dan in 2018. De Belastingdienst keerde in 2019 voor het eerst meer dan €3 miljard aan kinderopvangtoeslag uit.