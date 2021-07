Basic-Fit krijgt recordaantal abonnementen

,,Hieruit blijkt dat fitness echt een behoefte vervult. Mensen staan te popelen om weer actief te worden en aan hun gezondheid en fitheid te werken”, zegt topman René Moos.

De fitnessketen heeft grote plannen om het aantal vestigingen uit te breiden tot 1250 aan het eind van 2022. Basic Fit haalde de afgelopen tijd bijna €500 miljoen op via een aandelenemissie en met de uitgifte van zogenoemde converteerbare obligaties, die kunnen worden omgeruild in aandelen.

Basic-Fit heeft flink last gehad van de lockdowns in Nederland, België en Frankrijk. De vestigingen in ons land gingen pas op 19 mei open, in België en Frankrijk op 9 juni. Bezoekers moesten zich eerst nog houden aan bepaalde maatregelen, maar kunnen nu weer op elk moment van de dag naar de sportschool. In Spanje zijn de vestigingen van Basic-Fit gewoon opgebleven en in Luxemburg duurde de sluiting slechts enkele weken.

Basic-Fit werd in het eerste halfjaar hard getroffen vanwege de coronamaatregelen en zag de omzet afnemen tot €53 miljoen, tegen €182,5 miljoen een jaar eerder. Onder de streep kwam er een nettoverlies van €126 miljoen uit, tegen een verlies van €52 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.