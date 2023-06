Belgisch UWV vraagt werkzoekende acteurs of ze ook porno willen maken

Een werkzoekende actrice die net naar Brussel was verhuisd en zich inschreef bij Actiris, kreeg de vraag of ze ’eventueel bereid was om in een pornografische film op te treden’. De vrouw vond dat ongepast.

Een woordvoerder van Actiris vertelt in het Belgische dagblad dat de betreffende vraag deel uitmaakt van een set vragen over filmgenres die enkel aan werkzoekende acteurs wordt gesteld. „Het is geen voorstel, laat staan dat er een sanctie volgt wanneer de persoon in kwestie weigert.”

Vernederend

De Brusselse politieke partij PVDA/PTB uitte haar verontwaardiging over een vraag. „Dit is een overheidsdienst die werkzoekenden moet helpen om een degelijke job te vinden. Werkzoekenden moeten echt niet met dergelijke voorstellen geconfronteerd worden”, vindt fractieleidster Françoise De Smedt. Ze vraagt zich af hoe ver de instantie bereid is te gaan om werkzoekenden te activeren. Ze gaat bevoegd Brussels minister Bernard Clerfayt vragen om deze ‘vernederende praktijken’ op te helderen en wil dat de vraag onmiddellijk geschrapt wordt.

Maar volgens de woordvoerder van Actiris kan dat niet zomaar. „De vragenlijst is opgesteld door Synerjob, een samenwerking tussen de verschillende diensten voor arbeidsbemiddeling: de VDAB in Vlaanderen, Le Forem in Wallonië en Actiris in Brussel. Bijgevolg worden sedert 2015 overal dezelfde vragen gesteld, inclusief deze. Een wijziging moet via politieke weg gebeuren. Wij zijn slechts een dienstverlenende administratie.”

Persoonlijkheid

Volgens de woordvoerder hebben zich nog geen werkgevers in de pornosector gemeld. „Ik ben er vrij zeker van dat dit niet het geval is. Maar ik herhaal: we vragen de acteur niet of hij of zij in de pornosector wil werken, we vragen alleen of de bereidheid bestaat. Dat blijft relevant om de persoonlijkheid te kunnen peilen.”