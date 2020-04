Goudprijs stijgt tot record

Dinsdagmiddag daalde goudprijs iets, maar de prijs bleef nog wel boven het vorige record van 16 februari bij €48.939 per kilo.

,,Goud lijkt zijn rol als veilige haven in ieder geval goed te vervullen”, zegt Bart Brands van goudleverancier Gold Republic. ,,Dit is een heel heftige periode aan het worden. We draaiden al ontzettend hard, maar we ervaren een nu een nieuw niveau van topdrukte. Ongekend.”

Het edelmetaal kwam, in euro’s gemeten, van een dieptepunt op 8 maart toen het officieel tegen €44.306 per kilo van de hand ging. Door de zoektocht van grote beleggers naar veilige havens, zoals ook de dollar, yen en Amerikaanse staatsschuldpapier, is de rente drastisch gedaald waarmee goud weer aantrekkelijk is geworden.

Valutahandelaren wijzen ook op het effect van honderden miljarden dat centrale banken klaar heeft gezet tegen minimale voorwaarden, goudaankopen - waarop beleggers rente noch dividend krijgen - worden daardoor makkelijker gedaan.

De toelevering van goud vanuit smelters in Zwitserland werd afgelopen weken stilgelegd, om de uitbraak van het coronavirus vanuit Noord-Italië te ontlopen. Inmiddels werkt een aantal smelterijen met beperkte productie door.