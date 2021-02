AkzoNobel ziet af van overname Fins Tikkurila

Dat meldt het concern maandag voorbeurs. AkzoNobel deed onlangs een laatste bod van €31,25 per aandeel tot €1,4 miljard. Het Amerikaanse PPG Industries bood later €1,5 miljard waarop de maker van Flexa-verf geen volgend bod wilde aangaan.

Hoewel er veel overeenkomsten zijn, en de synergie met Tikkurila veel oplevert, voldoet een overname „niet langer de criteria van AkzoNobel voor waardecreatie”, meldt Thierry Vanlancker, ceo van het verf- en chemieconcern maandag.

„De overname van Tikkurila kan niet langer concurreren met meer aantrekkelijke kansen om de waardecreatie voor aandeelhouders te bereiken”, stelt hij.

Hoger bod PPG

AkzoNobel is sinds eind vorig jaar in gesprek met Tikkurila over een overname. Daarbij kwam halverwege de Amerikaanse concurrent PPG langszij met een bod. Drie jaar geleden deed Akzona de mislukte overnamepoging van de Amerikaanse rivaal PPG,

Donderdag legde PPG een hoger bod neer voor Tikkurila dan AkzoNobel. Daarop ging een aantal aandeelhouders akkoord met het PPG-bod.