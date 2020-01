Alleen Toyota is nog duurder dan Tesla

Aandeelhouders belonen Tesla vanwege productie- en verkoopcijfers. De beurswaarde is in drie maanden meer dan verdubbeld. Ⓒ FOTO ANP

Tesla is niet meer af te remmen op de beurs, zelfs beursanalisten hebben moeite om het koersverloop van de Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s bij te houden. Alleen de beurswaarde van Toyota is nog hoger dan die van Tesla. Hoewel Tesla vandaag een fractie lager zal openen, is het de vraag of het aandeel Tesla deze week nog door de $600 schiet.