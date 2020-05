KPN neemt glasvezelnet Giessenlanden over

KPN wil volgens zijn eind 2018 geformuleerde strategie eind 2021 een miljoen huishoudens hebben toegevoegd aan zijn glasvezelnetwerk waar momenteel zo’n 3,5 miljoen op zijn aangesloten. Daarvoor legt het bedrijf op tientallen plekken in Nederland glasvezel aan. Het is volgens een woordvoerder wel zo’n vier jaar geleden dat KPN voor het laatst een kant en klaar netwerk heeft overgenomen van een andere partij. Vanaf 2023 wil KPN in gebieden waar glasvezel beschikbaar is bestaande kopernetwerken gaan uitschakelen.

De marktleider is echter niet de enige partij die met de aanleg van glasvezel bezig is. De afgelopen jaren zijn op tientallen plekken lokale initiatieven ontstaan op plekken waar KPN en kabelproviders geen infrastructuur hadden aangelegd waarmee echt hoge internetsnelheden mogelijk zijn. Deze concurrenten beginnen inmiddels hier en daar serieuze concurrentie voor KPN op te leveren.

Consolidatie

De verwachting is dat uiteindelijk consolidatie zal gaan plaatsvinden en dat KPN een van de spelers zal zijn die geïnteresseerd is in de lokale netten. Of KPN van plan is binnenkort meer glasvezelnetten over te nemen, wil een woordvoerder van het bedrijf niet zeggen.

KPN was al actief op het glasvezelnet in het buitengebied en de kernen van Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Schelluinen, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Arkel via zijn dochterbedrijf Solcon, dat de telefonie en het tv-pakketverzorgde.