Vakantie vieren zoals koningin Mary

Velen zijn op vakantie in het buitenland. Voor koningin Mary Stuart II (1662-1695) was het vakantie, als zij vanuit Engeland in Nederland kon zijn, op paleis Het Loo. Voor haar werd een geheel eigen Koninginnetuin aangelegd, die deze zomer voor het eerst weer te zien is in Apeldoorn.

Een hoek van de Koninginnetuin op Het Loo. In de kuip staat een originele sinaasappelboom uit de 17de eeuw. Ⓒ De Telegraaf