’Stellantis wil groeien in China door samenwerking met automaker Leapmotor’

Het Amerikaans-Europese concern, dat zijn hoofdkantoor in Hoofddorp heeft, zou daarmee zijn aanwezigheid op de grootste automarkt ter wereld willen versterken. Dat meldden bronnen tegen persbureau Bloomberg.

De autofabrikant, die in 2021 is ontstaan uit de fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler, zou volgens de ingewijden onder meer de mogelijkheden van een samenwerking met de Chinese fabrikant van elektrische auto’s Leapmotor Technologies onderzoeken. Er zijn echter nog geen definitieve beslissingen genomen. Ook andere grote autofabrikanten, waaronder Volkswagen, hebben volgens een bron interesse getoond in een mogelijke samenwerking met Leapmotor.

Woordvoerders van Stellantis en Volkswagen wilden tegen Bloomberg geen commentaar geven op de mogelijke samenwerkingsverbanden in China. Leapmotor was niet direct beschikbaar voor een reactie.

Productie Jeep

Topman Carlos Tavares van Stellantis besloot vorig jaar nog de productie van zijn enige Jeep die werd gemaakt in een Chinese fabriek te stoppen en overwoog zelfs om de totale productie van het bedrijf in China te beëindigen. In juli verklaarde hij nog „blij te zijn met zijn beslissing om in te krimpen in China” omdat concurrenten als Volkswagen en General Motors volgens hem onder druk staan in China, nu autoproducenten in die markt hun prijzen verlagen.

Stellantis heeft in China nog wel een samenwerkingsverband met Dongfeng Motor Group om modellen van de automerken Peugeot en Citroën te verkopen in het land. Nathalie Knight, de nieuwe financieel directeur van Stellantis, wees in juli echter op het belang van de Chinese markt vanwege de grote rol van de Chinese fabrikanten bij de verschuiving naar elektrische voertuigen.