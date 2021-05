Wie veel geld pint bij ABN Amro, gaat straks betalen. Ⓒ ANP/HH ABN AMRO BANK N.V. 10.854 1.97 %

ABN Amro gaat kosten in rekening brengen bij geldopnames boven de €12.000 per jaar. Het lijkt een straf voor het gebruik van contant geld, en de bank sluit bovendien niet uit dat hun kassa in de toekomst ook bij minder opnames al gaat rinkelen. Zes vragen.